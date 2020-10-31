يوم التعادلات في «تمهيدي الكأس»
حرم دبا الفجيرة أمس فريق العروبة من حسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثانية إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وفرض عليه التعادل 1 - 1، سجل للعروبة النيجيري فيكتور «ق 21» ولدبا أحمد إبراهيم «ق» 48، ولعب العروبة 40 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد سعود سعيد « ق50» وحافظ العروبة على صدارة المجموعة بـ 7 نقاط ووصل دبا إلى 5 نقاط. وتعادل الذيد ومسافي 2 - 2 وأحرز للذيد البرازيلي ماشادو وإبراهيم الحمادي «ق 45 +2 و79» ولمسافي عبدالله علي وعبيد راشد «ق 76 و88».
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