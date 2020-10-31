يوم التعادلات في «تمهيدي الكأس»

المصدر: متابعة – محمد فضل

حرم دبا الفجيرة أمس فريق العروبة من حسم بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثانية إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وفرض عليه التعادل 1 - 1، سجل للعروبة النيجيري فيكتور «ق 21» ولدبا أحمد إبراهيم «ق» 48، ولعب العروبة 40 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد سعود سعيد « ق50» وحافظ العروبة على صدارة المجموعة بـ 7 نقاط ووصل دبا إلى 5 نقاط. وتعادل الذيد ومسافي 2 - 2 وأحرز للذيد البرازيلي ماشادو وإبراهيم الحمادي «ق 45 +2 و79» ولمسافي عبدالله علي وعبيد راشد «ق 76 و88».

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