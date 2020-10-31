بني ياس والشارقة «9 من 9» وتعادل «الفرسان» و«العنابي»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، محمد صادق، أحمد عيسى

تصدر بني ياس دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على خورفكان 5 - 0 بملعبه في الشامخة، محققاً العلامة الكاملة «9 من 9»، في ختام الجولة الثالثة وشاركه بالرصيد نفسه فريق الشارقة، بفوزه على العين 2 - 1، باستاد هزاع بن زايد.



سجل خماسية «السماوي» في شباك خورفكان كل من سواريز من ركلة جزاء «ق7»، ونيكولاس خيمينيز من ركلة جزاء «ق20»، وبيدرو «ق 29»، وجون تيبار «ق 43»،والبديل أحمد أبو ناموس «ق 85»، وألغى الحكم المباراة هدفاً سجله البديل عمر ربيع لخورفكان بناء على تقنية «VAR»، ولعب أبناء الخور بعشرة لاعبين بعد طرد كوامي أتوني «ق 20».



واستفاد الشارقة من أخطاء دفاع العين الكارثية ليسجل هدفيه عن طريق كايو لوكاس، وكورونادو «ق 15و 30»، فيما سجل المدافع محمد شاكر، هدف العين «ق 84».



وحسم التعادل 1-1 مواجهة الوحدة وشباب الأهلي، وقدم الفريقان مباراة ممتعة حافلة بالإثارة والندية والفرص الضائعة،وتقدم الوحدة بهدف «مارادوني» سجله إسماعيل مطر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، بعد أن قطع الكرة من منتصف الملعب، وراوغ 5 لاعبين قبل أن يسدد الكرة في الشباك على يسار ماجد ناصر محرزاً هدفاً عالمياً، وأدرك شباب الأهلي التعادل عن طريق عزيز غانييف في الدقيقة 73.



وبهذه النتيجة حصد «العنابي» النقطة الرابعة، و«الفرسان» النقطة الخامسة.

وتعادل عجمان وحتا سلبياً ليحصد كل فريق النقطة الأولى في مشواره بالدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز