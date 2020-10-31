7 نقاط في 3 مباريات.. الظفرة أفضل بداية في تاريخه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصل الظفرة إلى النقطة السابعة بنهاية الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بعد أن حول تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز 3-1، ليحقق أفضل بداية له في تاريخ دوري المحترفين الذي وجد فيه في 11 نسخة، وسبق ذلك الإنجاز فوزه في المواجهة الافتتاحية أمام عجمان، والذي كان الفوز الأول في بدايات المنافسة بعد 10 سنوات لم يتذوق فيها طعم الانتصار، كما أن مباراته أمام الذئاب رفعت رصيد مهاجمه الأردني ياسين البخيت إلى 4 أهداف في صدارة قائمة الهدافين قبل جولات مساء أمس، وهو إنجاز فردي ظل الفريق بعيداً عنه في المنافسة، إضافة إلى ذلك فإن النتيجة منحت الظفرة الأفضلية في تاريخ المواجهات المباشرة بين الناديين، بفوزين مقابل فوز واحد للذئاب و4 تعادلات، ما يؤكد أن فارس الظفرة بدأ بشكل مختلف في النسخة الحالية من الدوري.

وبالمقابل فإن النتيجة زادت من معاناة الفجيرة الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي ليبقى من دون رصيد في قاع ترتيب المنافسة، ولكن على الرغم من الخسارة فإن فريق الذئاب قدم مباراة جيدة وتفوق في الاستحواذ بـ65.6% كما تقدم بالهدف الأول على طريقة مباراتيه السابقتين في المنافسة، حيث ظل يتقدم بالهدف الأول من دون أن يحافظ على تقدمه.

أثر التحكيم

رمى حمدان ناصر مدافع الذئاب الخسارة إلى التحكيم، وقال إن فريقه قدم مباراة جيدة. وأضاف: «كان لنا ركلة جزاء، لا أريد أن أجعل من التحكيم شماعة لخسارتنا ولكن القرار أثر فينا، أتمنى من الحكام أن يراجعوا حساباتهم». ورفض مدافع الفجيرة الحديث عن أن فريقه دخل دوامة الهبوط، ذاكراً أن الدوري في بداياته ومازال.

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