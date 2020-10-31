8 دقائق أنقذت الجزيرة من التعادل الثالث

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أنقذ الجزيرة نفسه من فخ التعادل الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي، خلال آخر 8 دقائق من عمر الزمن الرسمي لمباراته أمام اتحاد كلباء مساء أول من أمس في الجولة الثالثة من المنافسة، عندما تمكّن من إحراز هدفين، محققاً فوزه الأول، ليصل إلى النقطة الخامسة.

وأحكم فخر أبوظبي سيطرته على المباراة، وفرض أسلوبه بنسبة استحواذ عالية بلغت 77.7% كأعلى نسبة في مواجهات الدوري حتى الآن، لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع ضيفه الذي اعتمد على التواجد الجماعي في منطقته الدفاعية والتركيز على الهجمات المرتدة الشيء الذي عطّل ماكينة الهجوم الجزراوية، وأدى إلى غياب علي مبخوت عن معانقة الشباك في مباراته الثالثة بالدوري، حتى جاء الحل بهدف عكسي نتيجة الضغط المتواصل، والثاني بضربة ثابتة من مسافة بعيدة نفذها المدافع ميلوش، لتنتهي المواجهة بفوز الجزيرة.

فوز مستحق

وعقب نهاية اللقاء وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الفوز بالمستحق، ذاكراً أن فريقه تفوق في اللقاء وسيطر على الكرة، وقال: «واجهنا منافساً قوياً، فرض علينا الانتظار طويلاً حتى تمكنا في الدقائق العشر الأخيرة من كسب النتيجة، أعتقد أننا كافأنا أنفسنا بالهدفين».

وقال كايزر إنه بجانب التفوق في الهجوم والاستحواذ على الكرة فإن لاعبيه أظهروا قوة في الجانب الدفاعي، وأن ذلك كان واضحاً في عدم نجاح تهديد مرمى علي خصيف باستثناء هجمة واحدة أو هجمتين، حسب قوله.

من جانبه أظهر خورخي دا سيلفا مدرب كلباء ثقة في اللاعبين على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الفريق، مؤكداً أن لاعبيه قدموا مردوداً جيداً ولا يوجد حل غير الاستمرار في العمل لتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.

وقال دا سيلفا إنه حزين للخسارة، وأضاف: «أوجدنا عدداً من الفرص لكننا لم نوفق في استثمارها، ونجحنا في الحفاظ على مرمانا حتى الجزء الأخير من اللقاء، حتى تمكن الجزيرة من التقدم بالهدف الأول، عموماً قدمنا مباراة جيدة، ونأمل أن نستفيد منها في بقية مشوار المنافسة».

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