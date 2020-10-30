مدرب العين: لم نظهر بصورة جيدة وأتحمل مسؤولية الخسارة أمام الشارقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة في شوط اللعب الأول أمام الشارقة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ما تسبب في نهاية المطاف بخسارته النتيجة، وقال إنهم حاولوا اللعب بتوازن في مواجهة فريق قوي يطمح هو الآخر في المنافسة على اللقب، غير أننا لم نقدم المستوى المأمول، فيما حصل الشارقة على فرص عدة وسجل منها هدفيه في شوط اللعب الأول.

وأعلن مدرب العين الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أنه يتحمل مسؤولية الأخطاء التي حدث وقادت لخسارة الفريق، وقال: في شوط اللعب الثاني كان الأمر مختلفا بالنسبة لنا من حيث الأداء وقاتلنا من أجل العودة للمباراة، لأننا فريق يتمتع بالشخصية والطموح والقدرة على الفوز بلقب الدوري، وكان لدينا شغف للفوز في الشوط الثاني، ولذلك خاطرنا مع علمنا أن الشارقة يتميز بسرعة الهجمات المرتدة، ولو سجلنا من الفرص التي حصلنا عليها في أكثر من مناسبة في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكان الوضع اختلف ولكانت المباراة أكثر توازنا، وعموما كنا نستحق الأفضل في الشوط الثاني بعد المردود المتميز لفريقنا، وسنعمل على الاستمرار في ترقية الأداء، ولدينا حاليا أربعة أيام قبل مباراتنا المقبلة ونتطلع للتعويض والعودة بقوة.

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