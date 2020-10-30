مدرب بني ياس : الأداء القوي قادنا للفوز بخماسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الروماني دانييل إيسايلا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس ، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ضيفه خورفكان بخمسة أهداف مقابل لا شيء في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وأشاد إيسايلا بأداء لاعبيه في المباراة، مؤكداً أن بني ياس تحكم في مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، وقدم أداء قوياً في الشوط الأول، ونجح اللاعبون في تسجيل 4 أهداف، إضافة إلى صنع أكثر من فرصة أخرى للتسجيل.

وقال:" في الشوط الثاني انخفض رتم الأداء، ولست سعيداً بشعور اللاعبين ببعض الاسترخاء الذي حدث، ولكنه أمر طبيعي بعد التقدم في الشوط الأول برباعية".

وأضاف:" أجريت بعض التغييرات بعد ضمان نتيجة المباراة خاصة وأن الفريق سيخوض مواجهة بعد ثلاثة أيام، ولذلك أردت الحفاظ على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل فواز عوانة وسهيل النوبي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز