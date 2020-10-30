بني ياس يحافظ على صدارة دوري الخليج العربي بخماسية في خورفكان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير - أحمد بدوان

حافظ بني ياس على صدارته لدوري الخليج العربي بعد فوزه العريض على ضيفه خورفكان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وحقق بني ياس أفضل انطلاقة له في دوري المحترفين بفوزه في أول ثلاث مباريات على التوالي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، وبالعلامة الكاملة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب عن جدارة واستحقاق، فيما تلقى خورفكان خسارته الثالثة على التوالي، في المركز الأخير من دون نقاط.

وواصل بني ياس عروضه الرائعة في الموسم الحالي، كأقوى هجوم في المسابقة بعدما سجل لاعبوه 12 هدفاً، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.

أنهى بني ياس الشوط الأول متقدماً برباعية، إذ تقدم الأرجنتيني غاستون سواريز لأصحاب الأرض مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة 7، بعد عرقلة لسهيل النوبي داخل المنطقة من جانب مدافع النسور كوامي أتوني الذي تعرض للطرد، ليكمل خورفكان المباراة بعشرة لاعبين.

وأضاف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني لبني ياس من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 20.

وفرض بني ياس سيطرته الكاملة على مجريات الشوط الأول ليتمكن البرازيلي جواو بيدرو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 29 ويرفع رصيده من الأهداف إلى 4 في صدارة هدافي دوري الخليج العربي بالمشاركة مع الأردني ياسين البخيت لاعب الظفرة.

وعزز التنزاني المقيم جون تيبار تقدم فريقه بالهدف الرابع برأسية في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني واصل بني ياس تفوقه وأهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، إلى أن نجح البديل أحمد شحدة أبو ناموس في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85، فيما ألغى حكم المباراة هدفاً لمصلحة خورفكان سجله البديل عمر جمعة ربيع بناء على قرار حكم الفيديو.

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