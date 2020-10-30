الشارقة يعود بثلاث نقاط ثمينة من ملعب العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير -سيف الكعبي

عاد الشارقة بثلاثة نقاط ثمينة من ملعب استاد هزاع بن زايد بعد فوزه على مضيفه العين (2-1) مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، واستفاد الشارقة من الأخطاء الكارثية لدفاع العين في الشوط الأول ليسجل هدفيه عن طريق كايو لوكاس (ق 15)، وايغور كورونادو (ق 30)، فيما سجل مدافع العين محمد شاكر، هدف فريقه الوحيد (ق 84) وبفوزه حقق الشارقة العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات ورفع رصيده إلى (9 نقاط) في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بني ياس المتصدر بعد فوز الأخير على خورفكان، فيما تراجع العين إلى المركز الثامن برصيد (4 نقاط).

ولم يجد الشارقة أي صعوبة في السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول مستفيدا من تباعد خطوط العين وتوهان معظم لاعبيه خصوصا في منطقة المناورة، فيما كان الارتباك سيد الموقف بالنسبة للدفاع العيناوي، حيث استفاد كايو لوكاس من خطأ كارثي للمدافع محمد شاكر، لينفرد بالمرمى ويسجل أول أهداف فريقه.

وتواصل الارتباك وسوء التنظيم لدفاع العين لتستمر الخطورة على مرمى خالد عيسى، الذي استقبل هدفا ثانيا من اللاعب ايغوركورونادو، بعد أن تلاعب بالدفاع وسدد في سقف الزاوية اليسرى، فيما كاد ويلتون سواريز، أن يستغل خطأ آخر من جملة الأخطاء المتكررة لدفاع العين بعدما انفرد تماما بالمرمى ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن لينجو العين من هدف ثالث قبل عشر دقائق من نهاية هذا الشوط، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي رد فعل للعين لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني أجري مدرب العين ثلاثة تبديلات بدخول كل من اسلام خان، وكايو كانيدو، وإيريك، وخروج سعيد جمعة، وسالم عبدالله، وويسلون ادواردو، وبدا العين أفضل إلى حد ما مقارنة بالشوط الأول، واندفع لاعبوه للهجوم بغية تقليص الفارق ومن ثم العودة للمباراة ولكن التنظيم الدفاعي الجيد للشارقة أفسد محاولات الهجوم البنفسجي، وبالمقابل تواصلت أخطاء دفاع العين وكاد خطأ كارثي آخر لمحمد شاكر أن يكلف فريقه الهدف الثالث لكن تسديدة كورونادو، علت العارضة، وقلص المدافع محمد شاكر الفارق لمصلحة العين بتسجيله هدفا راسيا (ق 84) لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين لهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز