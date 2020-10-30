مدرب الوحدة يتغنى بهدف إسماعيل مطر "المارادوني"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أشاد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة بعطاء نجم وقائد الفريق إسماعيل مطر، مثنياً على الهدف "المارادوني" الرائع الذي سجله "سمعة" بمهارة ومجهود فردي في مرمى شباب الأهلي.

وتعادل الوحدة وشباب الأهلي بهدف لكل منهما، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" أود تهنئة لاعبي الفريقين على الأداء الممتع والمستوى المميز الذي قدموه في المباراة، المباراة جاءت مفتوحة من الجانبين، وللأسف لم نستثمر فرصاً محققة للتسجيل نتيجة غياب الحظ".

وأضاف:" أريد الحديث عن هدف إسماعيل مطر، الجميع يريد أن يشاهد هدفاً مثل ذلك في أي مباراة، وكان من الرائع مشاهدته يحرز هدفاً بهذه المهارة العالية، وأشكره على الأداء القوي في المباراة".

وأشار إلى أن الفريق قدم أداء جيداً واستطاع الوصول إلى مرمى المنافس ولكن لم نترجم الفرص إلى أهداف.

وأوضح:" كنا نطمح للانتصار، وخسرنا 5 نقاط في مباراتين، ولكني الأمر الإيجابي أن الفريق قدم مستوى كبير، وسيتوجب علينا العمل لتحسين الفاعلية الهجومية وتسجيل الأهداف".

وختم:" استبدلت إسماعيل مطر بناء على طلبه، أما طحنون الزعابي فكان من الضروري إدخال لاعب بكامل طاقته رغم أن طحنون قدم مباراة كبيرة".

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