مدرب شباب الأهلي: التعادل أمام الوحدة "غير عادل"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يرى الإسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لفريق الكرة بنادي شباب الأهلي أن نتيجة التعادل التي انتهت عليها مواجهة فريقه مع الوحدة بهدف لكل منهما، اليوم، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بـ "غير العادلة" قياساً بالفرص الكثيرة الضائعة التي أهدرها "الفرسان" أمام "العنابي".

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أضعنا فرصاً عدة للتسجيل كانت كفيلة بخروجنا فائزين بنقاط المباراة الثلاث، النتيجة الطبيعية للشوط الأول كانت تسير في اتجاه التعادل السلبي ولكن إسماعيل مطر سجل هدفاً رائعاً كان بمثابة العقوبة القاسية بالنسبة لنا".

وأضاف:" سيطرنا على مجريات الأمور في الشوط الثاني وسجلنا هدفاً، الخروج بنقطة أمام فريق الوحدة جيد، ولكننا كنا نستحق الفوز بناء على أفضليتنا أغلب فترات اللقاء".

وقلل زاراغوسا من تأثير خسارة الفريق لـ 4 نقاط في مباراتين على التوالي بالتعادل أمام العين والوحدة على مسيرة الفريق في المنافسة، موضحاً:" لا زلنا في الجولة الثالثة والحديث عن المنافسة مبكر للغاية، ولكن تبقى حظوظنا قائمة".

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