مدرب عجمان يعترف: نعاني كثيراً في الهجوم

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعترف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي بسلبية خط هجوم فريقه في مباراة حتا التي انتهت بالتعادل السلبي وقال الرمادي ان فريقه افتقد الشق الهجومي الجيد في المباراة وكان ضعيفاً والمحترفين الأجانب لم يقدموا مستوى مقنع والمطلوب تعديل الأداء الهجومي حتى يظهر الفريق بشكل مقنع، فالتماسك في خط الدفاع وحده لا يكفي لتحقيق النتائج كما حدث أمام حتا.

وقال الرمادي: "هذا الوضع غير مناسب، ومشوار الدوري صعب والمباريات المقبلة أصعب، ومطلوب من المحترفين الأجانب على وجه الخصوص مراجعة أنفسهم حتى يقدم الفريق مستوى هجومي مقنع، كما ان الحلول الفردية لدى المحترفين الأجانب لم تكن مقنعة في المباراة ومن غير المعقول تحقيق الفوز بأداء هجومي كالذي شاهدناه والمشكلة ليست في ضياع الفرص، بل في الفاعلية الهجومية من أساسها، والحلول الفردية ضعيفة".

وأكد الرمادي ثقته الكاملة في اللاعبين برغم ما حدث من واقع امكانياتهم المعروفة، وقال: "ثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين لتعديل الوضع ولكن المستوى حتى الآن غير مقنع ومشوار الدوري صعب ونحتاج لعمل أفضل واعتقد ان جميع اللاعبين يشعرون بأهمية الارتفاع لمستواهم".

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