مدرب حتا: كسبنا معنوياً بنقطة التعادل

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعتبر اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، نقطة التعادل من ملعب مضيفه عجمان، جيدة من الناحية المعنوية على وجه الخصوص بعد خسارة أول جولتين، زيادة على ان التعادل في ملعب عجمان.

وقال كونتيس ان التركيز التام كان مطلوباً من فريقه لمواجهة عجمان الذي دخل المباراة بذات الطموح لوضع حد لخسارته في أول جولتين، مشيراً إلى ان فريقه قدم مستوى جيد واللاعبين نفذوا الخطة بشكل مناسب.

وأوضح كونتيس ان اللاعبين نفذوا الخطة بشكل مناسب واعتمد في خطته بشكل عام على تضييق المساحات، مضيفاً: " عندما تلعب مع فريق مثل عجمان في ملعبه مطلوب تضيق المساحات ونفذنا الشق الدفاعي بطريقة جيدة كمان ان حتا كان هو الأخطر في الهجمات المرتدة، ونقطة التعادل صعبة ونعتبرها مهمة لرفع الروح المعنوية زيادة على ان الخروج من المباراة بشباك نظيفة أمر جيد".

وتوقع كونتيس تحسن كبير لفريقه في المستقبل القريب رغم صعوبة المواجهات المقبلة، كما هنأ لاعبيه وبارك لهم المستوى الذي قدموه في المباراة.

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