التعادلات تسيطر على مباريات تمهيدي الكاس

المصدر: متابعة – محمد فضل

حرم دبا الفجيرة جاره العروبة من حسم البطاقة الأولى عن المجموعة الثانية لتمهيدي كاس رئيس الدولة بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف خلال مباراة ديربي أمارة الفجيرة التي أقيمت أليوم بملعب النواخذة بكر العروبة بهدفه الأول عبر اللاعب النيجيري فيكتور نوانيري " دق 21 " وادرك التعادل لدبا لاعبه احمد إبراهيم دق 48 .

ولعب العروبة 40 دقيقة بعشرة لاعبين اثر طرد اللاعب سعود سعيد دق 50 ليحافظ العروبة على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ورفع دبا رصيده الى 5 نقاط .

وفي مباراة أخرى تحصيل حاصل تعادل الذيد ومسافي بهدفين احرز للذيد البرازيلي ماشادو وإبراهيم الحمادي في الدقيقتين 45 +2 و79 ولمسافي عبد الله علي وعبيد راشد دق 76 و 88 .

وتقام غدا 3 مباريات لحساب المجموعة الأولى اذ يحل البطائح المتصدر ضيفاً على دبا الحصن وسيقود البطائح خلال هذه المباراة وبشكل مؤقت مدربه المغربي سعيد شخيط مدرب فريق المراحل السنية وفي مباراة ثانية الامارات يلاقي ضيفه العربي والحمرية يستقبل التعاون

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