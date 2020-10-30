عجمان وحتا .. سلبية في الأداء والنتيجة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

افتتح عجمان وحتا رصيدهما بنقطة التعادل السلبي لكل طرف بعد مباراة سلبية في الأداء، غابت عنها الإثارة تماماً مع أفضلية للفريق الضيف "حتا" في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ولعب حارس عجمان علي الحوسني دور مؤثر في المحافظة على شباكه نظيفة بإنقاذ أفضل فرص المباراة لفريق حتا.

وجاء أول تهديد حقيقي في المرمى من تسديدة كيفن اسكندر استلمها حارس عجمان علي الحوسني "ق 11" وطالب وليام مهاجم عجمان بركلة جزاء "ق 23" نتيجة احتكاكه بأحد المدافعين ولكن الحكم يحي الملا أمر باستمرار اللعب وعاد علي الحوسني حارس عجمان من جديد ليبعد أخطر هجمة لحتا من رأسية وليام فارياس "ق 29"، وأضطر عجمان لإجراء تبديل "ق 35" بخروج وليد اليماحي المصاب ودخول خلفان خالد ق 35، ولم يشهد الوقت المتبقي للشوط الأول أي فرصة حقيقية على المرميين لينتهي بالتعادل السلبي بعد مستوى متوسط غابت فيه الاثارة.

وأجرى عجمان تبديلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول حميد عبد الله بدلاً من غوستافو وحسين عبد الرحمن بدلاً من شقيقه حسن عبد الرحمن، وواصل علي الحوسني تألقه بالتصدي لتسديدة محترف حتا برايان راميريز ببراعة "ق 58"، ووضحت أفضلية حتا الهجومية على عجمان طوال نصف الشوط الثاني الذي لم يقد فيه "البرتقالي" أي هجمة تذكر على مرمى الحارس أحمد جمعة، وأجرى حتا تبديل "ق 78" بدخول راشد سالم بدلاً من برايان وقابله عجمان بتبديل رابع بدخول المغربي عصام سحتيت بدلاً من مواطنه عصام فائز "ق 81" ثم تبديل ثالث ثانٍ لحتا بدخول حبيب يوسف بدلاً من كيفن اسكندر "ق 88" وتبديل ثالث بدخول حمد ابراهيم بدلاً من من خالد سالم "ق 89" ولكن لم يتغير شيء في سلبية المستوى والنتيجة للمباراة حتى انتهت كما بدأت.

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