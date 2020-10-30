التعادل الإيجابي يحسم قمة الوحدة وشباب الأهلي الممتعة

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير - احمد بدوان

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الوحدة وشباب الأهلي، التي أقيمت اليوم الجمعة، بإستاد آل نهيان بأبوظبي، في ختام الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وأوفت القمة بوعودها بعد أن قدم الفريقين مباراة ممتعة حفلت بالإثارة والندية والفرص الضائعة، ليحصد الوحدة النقطة الرابعة له، فيما وصل شباب الأهلي للنقطة الخامسة في جدول ترتيب دوري الخليج العربي.

تقدم الوحدة بهدف "مارادوني" سجله قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، بعد أن قطع الكرة من منتصف الملعب، وتوغل وراوغ خمسة لاعبين من شباب الأهلي قبل أن يسدد في الشباك على يسار الحارس ماجد ناصر محرزاً هدفاً عالمياً.

ونجح شباب الأهلي في فرض سيطرته على مجريات الشوط الثاني في محاولة للتعادل الذي أدركه عن طريق تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها عزيز جانييف في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة فرصاً عدة ضائعة من الجانبين، وحرم القائمين والعارضة الفريقين من تسجيل أهداف أخرى، ليواصل شباب الأهلي تفوقه في مواجهاته أمام الوحدة، الذي عجز عن تحقيق الفوز على "الفرسان" على ملعبه بأبوظبي منذ موسم 2009-2010

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