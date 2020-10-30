راشد عبدالله: شراكة بين العين ومكابي حيفا الإسرائيلي قريباً

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، أن النادي سيعلن في الأيام المقبلة عن شراكة ومذكرة تفاهم تتضمن بنوداً عدة مهمة بين نادي العين ونظيره مكابي حيفا الإسرائيلي سيتم إعلانها رسميا.

وقال في تصريحات بهذا الخصوص، إن دولة الإمارات سباقة في عناوين التسامح والمحبة والسلام والرياضة بشكل عام، وكرة القدم خصوصا تحمل أهم الرسائل الخاصة لتعزيز لغة السلام وإعلاء مبدأ الروح الرياضية.

وكان موقع إسرائيل بالعربية ذكر الأسبوع الماضي أن فريق نادي مكابي حيفا الإسرائيلي سيخوض مباراة ودية أمام العين بأبوظبي.

وأعلن رئيس النادي الإسرائيلي عن سعادته بهذه المباراة التي سيطلق عليها مصطلح (مباراة السلام)، وفيما لم يتم تحديد موعد المباراة غير إنه من الأرجح أن تقام خلال شهر ديسمبر المقبل بعد توقف الدوري لارتباط العين حاليا بالمنافسات المحلية.

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