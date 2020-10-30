سالم ربيع: أمامنا مشوار طويل في الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

أبدى الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، حزنه لتلقي فريقه الخسارة بالثلاثة من ضيفه النصر أمس الخميس ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، لافتا إلى أن أمام الوصل مشوارا طويلا من العمل، مبديا ثقته العالية في مقدرة الإمبراطور على العودة في قادم الجولات من الدوري.

هدف السبق

ونوه إلى أن الوصل قدم أداء جيدا في الشوط الأول من المباراة، مشيرا إلى أن هدف السبق للنصر أثر في معنويات لاعبيه، معترفا بأن النصر ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني، لافتا إلى أنه ليس أمام الوصل إلا العمل بروح الفريق الواحد لتلافي الأخطاء ومعالجتها بشكل تام في الفترة القادمة، مطالبا بطي صفحة مباراة النصر، والتفكير بالقادم من المباريات في البطولة.

نقطة التحول

وأعرب سالم ربيع عن قناعته بأن التغييرات الاضطرارية التي قام بها، شكلت نقطة التحول في مجرى المباراة، وأسهمت في فقدان الوصل التركيز المطلوب خلال المباراة، منوها إلى أن فريقه في تطور مستمر في الأداء العام رغم خسارته "الديربي" بالثلاثة.

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