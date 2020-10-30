كرونوسلاف: فوز النصر بـ "الديربي" مهم

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد كرونسلاف مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أن فوز فريقه بالثلاثة في "ديربي بر دبي" مع مضيفه الوصل الخميس ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مهم جدا في مسيرة العميد في البطولة، منوها إلى أن حصد النقاط الثلاث ضروري للنصر، كاشفا النقاب عن أنه عمل على تجهيز فريقه بصورة تناسب وقيمة "الديربي"، لافتا إلى أن النصر لم يحصل على أكثر من 3 نقاط من الفوز على الوصل، لكنها نقاط مهمة نظرا لقيمة "الديربي".

3 فرص

وأشار كرونوسلاف إلى أن النصر لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول من المباراة، قبل أن يستحوذ على مجريات الشوط الثاني، وينجح في تسجيل هدفين آخرين نتيجة سيطرته الواضحة مع مرور وقت المباراة، منوها إلى أن فريقه أضاع 3 فرص أخرى محققة، معتبرا الفوز في "الديربي" مع الوصل، بمثابة البداية الجيدة للنصر في الدوري.

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