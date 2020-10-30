الديربي.. دبي زرقاء

المصدر: متابعة: علي شدهان، أحمد عيسى

حسم النصر «ديربي بر دبي» لمصلحته بفوز عريض على الوصل 3 - 0 باستاد زعبيل ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لتتحول دبي إلى اللون الأزرق وسط احتفالات «العميد» بالفوز الثمين، والنقطة السابعة التي جعلت الفريق يتشارك في القمة مع الظفرة برصيد 7 نقاط، واحتل الظفرة المركز الأول «مؤقتاً» بفارق الأهداف عن النصر بالمركز الثاني فيما تجمد الوصل عند النقطة الثالثة.



وتألق تيغالي وسجل هدفين للنصر«ق41 و61»، وأحرز ضياء هدفاً في الدقيقة 70، ولم يقدم لاعبو الوصل الأداء المتوقع خلال المباراة.



وفاز الظفرة على الفجيرة 3 - 1 باستاد حمدان بن زايد، محققاً «ريمونتادا » حيث حول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، تقدم الفجيرة بهدف الهولندي رولي نوناتو في الدقيقة 15، ونجح الهولندي ميكائيل روشيوفيل في إدراك التعادل للظفرة في الدقيقة 41، وأكمل الثلاثية كل من البرازيلي دنيلسون، والأردني ياسين البخيت «من ركلة جزاء» في الدقيقتين 53 و81، ورفع البخيت رصيده إلى 4 أهداف. وحقق الجزيرة أول فوز له في الدوري وتغلب على اتحاد كلباء 2 - 0 باستاد محمد بن زايد، ووصل إلى النقطة الخامسة ،جاء الهدف الأول للجزيرة من «نيران صديقة»، وسجّله مدافع كلباء التشيلي جونيور في شباك فريقه بالدقيقة 83، وأضاف الصربي ميلوش الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 88.



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