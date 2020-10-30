مباراتان في «تمهيدي الكأس» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام اليوم مباراتان بالجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لحساب المجموعة الثانية، ويلتقي الذيد مع مسافي بملعب البطائح، ودبا الفجيرة مع العروبة بملعب دبا.وتستكمل مباريات الجولة غداَ بثلاث مباريات بالمجموعة الأولى، ويلعب الحمرية مع التعاون، ودبا الحصن مع البطائح والإمارات مع العربي.

وكانت نتائج مباريات الجولة الثالثة شهدت فوزالبطائح على التعاون 3 - 2، والعروبة على الذيد 4 -1، وتعادل العربي مع دبا الحصن 1 - 1، مصفوت مع دبا الفجيرة 2 - 2 ، والحمرية مع الإمارات سلبياً.

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