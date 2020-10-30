استاد هزاع بن زايد جاهز لاستقبال الجماهير

المصدر: العين- البيان الرياضي

أكد راشد عبدالله، مدير الاستثمار، والشؤون التجارية لشركة نادي العين للاستثمار، مدير استاد هزاع بن زايد ، أن ملعب الاستاد في اتم الجاهزية لاستقبال الجماهير العيناوية، في حال تم الإعلان الرسمي لعودة الجماهير إلى المدرجات.

موضحا أنه وخلال فترة تصميم الاستاد تم اعتماد أفضل معايير الأمن والسلامة الدولة بالخاصة بالاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي، وكذلك الاتحاد المحلي، والخاصة بالأمن والسلامة مع مراعة التفاصيل المتعلقة بفخامة المنشأة، وهذا ما يقف عليه استاد هزاع بن زايد، كمشروع ضخم يحاكي مفاهيم المدن العصرية، بفضل الله، ورؤية القيادة الرشيدة.

وقال في تصريحات لقناة العين: منذ بداية الجائحة كانت هناك توجيهات واضحة من مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، للتنسيق مع الجهات الرسمية بالدولة لتعزيز إجراءات الحماية والسلامة للجميع، ليس فقط بملعب الاستاد، بل في جميع مرافق الاستاد والأصول التابعة للنادي، وبالفعل بدأ العمل في عمليات التعقيم اليومية حول المشروع وداخل الاستاد والأصول التابعة لنادي العين واستاد هزاع بن زايد.

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