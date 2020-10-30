العين والشارقة.. قمة النجوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، العين- طلحة عبد الله

يستضيف العين في التاسعة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، ضيفه الشارقة، لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتستحق المباراة لقب قمة النجوم.



ويضم الفريقان في صفوفيهما لاعبين من الوزن الثقيل، ما يجعل مواجهة الليلة قمة في الإثارة، ففي العين يتواجد التوغولي لابا كودجو، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، والأنغولي ويلسون إدواردو، والكازخستاني إسلام خان، فيما يقود الملك الساحر كورناردو، وسواريز، وكايو لوكاس، وشكوروف.



ويحاول العين اللحاق بالصدارة التي تفصله عنها نقطتان قبل لقاء اليوم حيث يحتل المركز الخامس برصيد (4 نقاط) بعد فوز وتعادل، فيما يسعى الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد (6 نقاط) بفارق الأهداف عن بني ياس المتصدر، لمتابعة انتصاراته والانفراد بالقمة.



إثارة ومعنويات



الفريقان من المرشحين للمنافسة على اللقب، مما يزيد الإثارة في اللقاء، ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد حصده العلامة الكاملة في أول جولتين بطريقة مثيرة قلب فيها تأخره في المباراتين لفوزين غاليين على كل من الفجيرة والوحدة، وزاد على ذلك حالة الاستقرار الكبيرة بعد نجاح إدارة النادي في تمديد التعاقد مع محترفه الأبرز ايغور كورنادو، وتبدو صفوف الشارقة مكتملة بعودة خالد باوزير وسيف راشد للتدريبات بعد غيابهما عن المباراة السابقة.



آمال بدرو



ويأمل البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، في أن ترتفع وتيرة أداء فريقه أكثر في لقاء اليوم أمام الشارقة بعد اكتمال جاهزية جميع عناصر الفريق الأساسية، وقال إن تركيزهم في التدريبات الأخيرة كان منصباً على تصويب الأخطاء، ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق بالمباراة السابقة، وأوضح أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة فريق متصدر وحقق العلامة الكاملة في أول جولتين، ولكن - على حد قوله -: «النجوم دائماً يفضلون المواجهات القوية لذلك نحن مستعدون والجميع هنا يتمتعون بتركيز عالٍ لتحقيق أهداف الفريق والتي تتمثل في تقديم المستوى المطلوب وحصد النقاط الثلاث».



ثقة العنبري



ووصف عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة استعدادات فريقه للمباراة بـ«الجيدة» وقال تفصيلاً: «استعداداتنا مضت بصورة جيدة وهي مباراة مهمة لنا وللعين والفريقان يقدمان مستويات جيدة في البطولة، وأتمنى أن تكون المباراة ممتعة للجميع، المباراة تلعب على جزئيات صغيرة والعين قدم مباراة جميلة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية وهو من الفرق المرشحة القوية، عطفاً على المستويات التي يقدمها لكن ثقتي في لاعبي الشارقة كبيرة وأتمنى أن يقدموا الأفضل».



وتحدث العنبري عن غياب الجمهور في هذه المباراة الكبيرة قائلاً: «التواجد الجماهيري مهم بلا شك وخصوصاً في مثل هذه المباراة أمام فريق مثل العين لديه تواجد جماهيري كبير على ملعبه وبطبيعة الحال يكون غياب الجمهور عاملاً إيجابياً للفريق الضيف، لكن غيابهم عموماً لا يؤثر على أهمية المباراة».



كايو لوكاس: المنافسة من أول جولة



رفض جناح الشارقة البرازيلي كايو لوكاس رفض كايو الرأي القائل: إن مواجهة فريقه والعين تمثل بداية التنافس على اللقب، مشيراً إلى أن التنافس بدأ منذ المباراة الأولى في الدوري، وأضاف: «منذ البداية كان سعينا للوصول للمركز الأول، والآن نحاول المحافظة عليه ولكل مباراة خصوصيتها ولكل مباراة نقاطها المهمة». وعن مدى رضاه عن مستواه مع الفريق قال: «أبذل جهدي في المباريات، ومن حق أي شخص الحديث وتقديم رأيه بالمردود،». وفي إجابة عن سؤال حول الأفضلية، التي قد يجدها في المباراة لميل فريق العين للهجوم قال: «أنا أجتهد لمساعدة الفريق، وكنت أفتقد الرجوع لمساندة الظهير، لكني عملت على معالجة هذا الأمر».

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