بني ياس وخورفكان.. تحدٍ وطوارئ

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يخوض بني ياس تحدياً جديداً في سعيه لمواصلة انطلاقته القوية في دوري الخليج العربي عندما يستضيف خورفكان في التاسعة مساء اليوم على ملعب السماوي بالشامخة، في ختام الجولة الثالثة من المسابقة.



ورغم أن الكفة تبدو في مصلحة بني ياس الذي يتطلع إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي واستمراره في صدارة جدول الترتيب قياساً لما قدمه في أول جولتين بالفوز على الوصل والفجيرة، وخسارة خورفكان أمام النصر والعين، إلا أن المواجهة على أرض الواقع صعبة في ظل غيابات يعاني منها السماوي نتيجة معاناة بعض اللاعبين من إصابات عضلية أبرزهم فواز عوانة، وصعوبة مشاركة البعض الآخر مثل جواو فيكتور وصامويل، إضافة إلى عودة عدد من اللاعبين بعد غياب بسبب التوقف، مما يجعل الفريق يخوض اللقاء بتشكيلة طوارئ، وهو الأمر نفسه في خورفكان، حيث سيكون الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي كايو زاناردي مضطراً لخوض التحدي بتشكيلة «طوارئ» في ظل موجة الإصابات العديدة التي طالت عدداً من اللاعبين، وتأكد غياب الحارس منصور غلوم وآرتر وبرنو وعمر جوهر وعيسى العتيبة.



ويعول مدرب بني ياس الروماني إيسايلا على تألق الفريق في بداية المسابقة والقوة الهجومية التي يتمتع بها المتمثلة في البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني خيمينيز وسهيل النوبي، وسواريز في الارتكاز، آملاً رد خسارته أمام خورفكان 1-2 في الدور الثاني من الموسم الماضي الملغي.



وقال إيسايلا مدرب بني ياس، إن مواجهة خورفكان بمثابة «تحد جديد»، مؤكداً أن الفريق يسعى لاستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. وأشار إلى أن الفريق استفاد من أخطاء الشوط الأول في مباراة الفجيرة، الجولة الماضية، مشدداً على صعوبة المباراة خصوصاً وأن خورفكان فريق منظم ويتقن الهجمات المرتدة وعدم منح المنافسين المساحات الكافية.



وستشهد توليفة نسور الخور عودة الثنائي خالد جلال وهزاع سالم بعد غيابهما قبل أسبوع بسبب بند الإعارة أمام فريقهما العميد، إلى جانب لوبيز الذي تعافى من الإصابة على يد الطبيبة الصربية ماريانا والتي تعالج الإصابات في ثلاثة أيام عبر ما يسمى «بمشيمة الخيول».



ولن تكون مهمة المدرب زاناردي سهلة اليوم في الشامخة، خصوصاً وأن فريقه يواجه السماوي المتصدر، والذي يمر بأفضل مراحله في الموسم. وأشار زاناردي إلى أن خورفكان محتاج لفوز، ومن بعده ستكون الانطلاقة الحقيقة للنسور، مشيراً إلى أنه راضٍ حتى الآن عن أداء اللاعبين، على الرغم من الغيابات، معرباً عن أمله في تطبيق اللاعبين لخطته، وتوخي الحذر أمام الفريق الذي يمتلك أفضل لاعبين في الدوري.



خميس الحمادي: المدرب أوجد التوليفة



أكد خميس الحمادي لاعب بني ياس على صعوبة المواجهة أمام خورفكان، وقال: «خورفكان فريق مميز يقدم كرة قدم جميلة، لهذا سيكون تحدٍ جديد للاعبين للخروج بنتيجة إيجابية». وعن سر تألق الفريق في بداية الموسم أوضح أن المدرب استطاع إيجاد التوليفة المناسبة والحلول للفريق، كما أنهم يستطيعون إيصال الكرة للمهاجمين بشكل سلس مضيفاً: «علينا مواصلة العمل الجاد للاستمرار بحصد النتائج الإيجابية».

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