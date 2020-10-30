الوحدة وشباب الأهلي.. تجاوز العثرة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق، دبي- إيهاب زهدي

يبحث الوحدة عن إنهاء تفوق شباب الأهلي في مواجهات الفريقين في آخر 17 مباراة بدوري الخليج العربي عندما يستضيف «الفرسان» في السادسة والربع مساء اليوم، باستاد آل نهيان بأبوظبي، في قمة من العيار الثقيل، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.



ويدخل الفريقان قمة اليوم برغبة في تجاوز العثرة، التي تعرضا لها في الجولة الماضية، واستعادة الانتصارات، بعد خسارة الوحدة من الشارقة، وخسارة شباب الأهلي نقطتين بتعادله مع العين.

ويدرك الوحدة صعوبة المواجهة في ظل غياب بعض العناصر التي تعرضت للإصابة مثل لوفانور، وخليل إبراهيم، الذي قد يوجد في القائمة على دكة البدلاء، فيما يستعيد الفريق لجهود خميس إسماعيل.



مواجهة فريق قوي



أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة صعوبة المواجهة أمام فريق قوي، مشيراً إلى أن المباراة تتطلب بذل الكثير من الجهد، وتقديم أكثر من 100% في ظل رغبة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.



وقال: «نعرف شباب الأهلي جيداً، ولدي ثقة بلاعبي الفريق وبخاصة اللاعبون الشباب رغم بعض الصعوبات في ما يتعلق بمشاركة عدد من العناصر الأساسية».



وعن توقعاته لسيناريو المباراة أوضح: «اللقاء ليس سهلاً، وما زلنا في بداية الدوري، وكل فريق يتطلع للحصول على أفضل مركز، وأياً كانت النتيجة، يتوجب علينا اللعب بالتركيز نفسه في كل المباريات».



وعلى الجانب الآخر يتطلع شباب الأهلي إلى العودة من أبوظبي وفي رصيده 3 نقاط إضافية، ليرفع من سقف طموحاته في الصراع على درع الدوري، في ظل احتلال الفريق الحالي للمركز الرابع برصيد 4 نقاط، من الفوز على اتحاد كلباء 3-0، والتعادل مع العين 1-1 في الجولتين الأولى والثانية.



ورغم أن التاريخ يرجح كفة شباب الأهلي، بعدم تحقيق الوحدة سوى فوز واحد في آخر 16 مواجهة جمعت بينهما، إلا أن مباريات الفريقين دائماً ما تعتبر مواجهات من العيار الثقيل، ومن الصعب التكهن بنتائجها أو سير أحداثها، خصوصاً في ظل رغبة الفريقين الواضحة في التنافس على اللقب في الموسم الحالي، وظهورهما بمستوى أكثر من رائع في مبارياتهم في الموسم الجاري.



غيابات الفرسان



وعانى شباب الأهلي من غيابات مؤثرة ومفاجئة عن الخط الخلفي قبل لقاء العين في الجولة الماضية، وتمسك مدربه الإسباني جيرارد زاراغوسا، بعدم الكشف عن قائمة المصابين بصفوف فريقه، واكتفى بالإشارة إلى تعافي البعض، مع استمرار تنفيذ المهاجم أحمد خليل، لبرنامج علاجي مكثف، بعد تعرضه للإصابة مرتين في دوري أبطال آسيا، وفي دوري الخليج العربي خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وتوقع زاراغوسا، مواجهة صعبة أمام الوحدة، وقال: «نخوض مباراة ثانية قوية أمام أحد الفرق المنافسة، وبالتأكيد لن تكون سهلة، لأن المنافس يلعب على أرضه، ولكن فريقنا جاهز للمواجهة المهمة، ونتطلع للعودة بالنقاط الثلاث من أبوظبي، ومثل هذه المباريات مهمة ومحفزة للاعبين والجهاز الفني، ونحب أداءها، كما تتطلع الجماهير لمشاهدتها، وأداء مباراتين قويتين أمام فريقين كبيرين أمر طبيعي ولا أعتبره إيجابياً أو سلبياً، ونحن نؤدي كل مباراة باعتبارها مهمة، ولدينا لاعبون مميزون يعتمد عليهم شباب الأهلي، مهما كانت قوة المنافسين».

وليد حسين: مباراة صعبة



قال وليد حسين، لاعب شباب الأهلي: «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، ونحن جاهزون لها، ونعتبرها من اللقاءات المهمة، وتوالي المباريات القوية على شباب الأهلي في بداية مشوار الدوري، أمر طبيعي لأنك مطالب بمواجهة تلك الفرق سواء مبكراً أو في توقيت متأخر من المسابقة، والجهاز الفني حرص على تصحيح الأخطاء».



ماتافز: سنفعل كل شيء



قال السلوفيني تيم ماتافز مهاجم الوحدة إن الفريق سيفعل كل شيء من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو تحقيق البطولات والألقاب مع الوحدة.

وأضاف رداً على الانتقادات التي تعرض لها، معرباً عن ثقته في قدراته كمهاجم .

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