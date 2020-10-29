ليما: النصر فاجأ الوصل بهدف السبق

المصدر: دبي-علي شدهان

عبر فابيو ليما نجم فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن حزنه لخسارة فريقه بالثلاثة اليوم الخميس أمام ضيفه النصر ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، معربا عن قناعته بأن الوصل فوجئ بهدف السبق للنصر في الدقيقة 41 من زمن المباراة، مشيرا إلى أن الوصل قدم أداء جيدا في الشوط الأول، لكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة في الشوط الثاني من المباراة، في مقابل منافس يضم لاعبين اكفاء.

محاولة العودة

وشدد ليما على أن فريقه حاول العودة في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يحدث نتيجة استثمار النصر للفرص المتاحة أمامه في المباراة، مشيرا إلى أن الوصل بمقدوره العودة، وإصلاح وضعه في الجولات القادمة من الدوري، ومعالجة الاخطاء التي ارتكبها في مباراة النصر

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