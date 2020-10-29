ضياء سبع: ما زلت في بداية مشواري مع النصر

المصدر: دبي-علي شدهان



أبدى ضياء سبع نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ارتياحه لفوز العميد العريض على مضيفه الوصل اليوم الخميس بالثلاثة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ونجاحه في تسجيل أول أهدافه بقميص النصر، وتقديمه أداء مميزا خلال المباراة.



الصورة المطلوبة

وأشار إلى أن النصر لم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول من المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل هدفه الأول قبل نهاية الشوط بأربع دقائق، واصفا المباراة بالصعبة كونها "ديربي" شهير يجمع فريقين كبيرين بقيمة الوصل والنصر، مشددا على أن هدف السبق اراح النصر كثيرا، ليدخل في الشوط الثاني بمعنويات اعلى مكنت العميد من حسم المباراة لمصلحته بفوز مستحق.

ولفت سبع إلى أنه عازم على تقديم أفضل ما لديه في المباريات القادمة مع ازدياد مستوى انسجامه مع بقية لاعبي العميد، مشددا على أن الفوز هو الهدف الأول لفريقه في قادم الجولات من الدوري، مشيرا إلى أن أمامه مسؤولية تأكيد جدارته في ارتداء قميص فريق كبير بقيمة النصر.

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