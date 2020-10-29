"الديربي" للنصر بالثلاثة

المصدر: دبي - علي شدهان - تصوير - سالم خميس

حسم النصر "ديربي بر دبي" لمصلحته بفوز عريض على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرتفع رصيد العميد إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الفهود عند النقطة الثالثة.

سجل ثلاثية النصر، تيغالي "د41 و61"، وضياء السبع في الدقيقة 70 من زمن المباراة التي لم يقدم فيها لاعبو الوصل الأداء المتوقع منهم، خصوصا في الشوط الثاني الذي شهد أداء دفاعيا ضعيفا، وضياعا في وسط الميدان، وغيابا في الهجوم، استثمره النصر على أكمل وجه، وحقق فوزا مستحقا، تقدم من خلاله إلى صدارة الترتيب العام لفرق البطولة مؤقتا مشاركة مع الظفرة بذات الرصيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز