مدرب الظفرة: حققنا الفوز بالروح القتالية

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أعاد الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة الفوز على الفجيرة 3-1 في الجولة الثالثة من الدوري إلى جهد لاعبيه ورغبتهم في تحقيق الإنتصار وإضافة 3 نقاط إلى رصيدهم.

مؤكدا انه فخور بالعطاء الذي يقدموه في المستطيل الاخضر، ذاكرا أن تحويل النتيجة بعد التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة اهداف تأكيد على الروح القتالية العالية التي يتمتع بها اللاعبون وعدم الإستسلام، وقال الكسندر أن الفوز حقق مكاسب كبيرة لانه حافظ على المعنويات العالية مع إضافة نقاط جديدة إلى رصيدهم.

وعلق الكسندر على مجريات اللقاء وقال: الفجيرة تفوق علينا في الشوط الأول وامتلك الكرة لانه يتميز في هذا الجانب، قبل المباراة درسته بدقة بعد أن شاهدته أمام الشارقة وبني ياس ولاحظت مقدرة لاعبيه العالية في الإستحواذ لذلك لم أستغرب من تفوقهم ، لكن في الشوط الثاني نجحنا في نيل الأفضلية وقدمنا مستوى جيدا أشكر عليه اللاعبين، كان ثمرته إنتزاع الفوز.

وأكد مدرب الظفرة أهمية التركيز على المباريات المقبلة لان الدوري مع تقدم الجولات يصبح أقوى خاصة أن كل فريق تزداد رغبته في نيل النقاط، وأضاف: يجب أن نواصل بذات المستوى مع جهد أفضل للمحافظة على تميزنا الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز