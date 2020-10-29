مدرب الفجيرة : الأخطاء الفردية منحت الفوز للظفرة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

قال الصربي غوران مدرب الفجيرة أن الأخطاء الفردية كانت من أسباب خسارة فريقه اليوم في الجولة الثالثة من الدوري أمام الظفرة، ذاكرا ان لاعبيه قدموا مباراة متميزة وكانوا الأفضل في الشوط الأول بشكل واضح، لكن بعض الأخطاء الفردية مع غياب التركيز تسببا في خسارة النتيجة رغم التقدم بالهدف الأول في اللقاء.

وأكد غوران أن الخسارة الثالثة على التوالي مؤسفة، لانهم كانوا يتطلعون للخروج بنتيجة إيجابية وبداية حصد النقاط، وأضاف: نؤدي المباريات بشكل جيد ولكن المهم تحقيق الفوز وهذا ما يجب أن نعمل عليه في المباريات المقبلة.

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