مدرب كلباء: لايوجد حل امامنا غير العمل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أظهر خورخي دا سيلفا مدرب كلباء ثقة في لاعبيه على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الجزيرة بهدفين دون رد مساء اليوم في الجولة الثالثة من الدوري ، مؤكدا أن لاعبيه قدموا مردودا جيدا ولايوجد حل غير الإستمرار في العمل لتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.

وقال دا سيلفا أنه حزين للخسارة أمام فخر ابوظبي، لان فريقه قدم مباراة جيدة وأن الأداء كان إيجابيا، وأضاف: وجدنا عددا من الفرص لكننا لم نوفق في إستثمارها وإستغلالها بالشكل الأمثل، ونجحنا في الحفاظ على مرمانا حتى الجزء الأخير من اللقاء، حتى تمكن الجزيرة من التقدم بالهدف الأول والذي حاولنا بعده التعديل بإدراك التعدل لكن أهتزت شباكنا بالثاني، عموما قدمنا مباراة جيدة ونأمل أن نستفيد منها في بقية مشوار المنافسة حتى نتمكن من العودة للنتائج الإيجابية.

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