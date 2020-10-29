كايزر: الجزيرة كافأ نفسه بهدفين في شباك كلباء

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة فوز فريقه على إتحاد كلباء 2-0 في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي اليوم، بالمستحق، ذاكرا ان فريقه تفوق في اللقاء وسيطر على الكرة وتميز بالتمرير المتقن والأفضلية خلال شوط اللعب.

وقال: واجهنا منافسنا قويا، فرض علينا الإنتظار طويلا حتى تمكنا في الدقائق العشر الأخيرة من كسب النتيجة، أعتقد أننا كأفانا أنفسنا بالهدفين لان مردودنا كان جيد جدا في اللقاء.

وقال كايزر أنه بجانب التفوق في الهجوم والإستحواذ على الكرة فان لاعبيه أظهروا قوة في الجانب الدفاعي وأن ذلك كان واضحا في عدم نجاح تهديد مرمى على خصيف بإستثناء هجمة واحدة أو هجمتين، حسب قوله، مؤكدا أن الفريق بشكل جماعي تميز في المباراة وأستحق نيل النقاط الثلاث.

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