الظفرة يتصدر الدوري"مؤقتا" بثلاثية في الفجيرة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

رفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب الدوري "مؤقتا" بعد ان نجح مساء اليوم في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه الفجيرة إلى فوز 3-1 في الجولة الثالثة من المنافسة التي تعرض فيها الذئاب للخسارة الثالثة المتتالية ليبقى بدون رصيد.

أحرز ثلاثية الظفرة روشوفيل (ق 41،) دينلسون (ق 53،) ياسين البخيت من ركلة جزاء (ق 81 ) ليرفع بهذا الهدف رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافين البطولة، فيما أحرز هدف الفجيرة لاعبه رولي في الدقيقة 15، ليحسم الظفرة المواجهة بصدارة جدول الترتيب وصدارة الهدافين.

وخلال المباراة تمكن الفجيرة من السيطرة على الكرة منذ صافرة البداية مجبرا الظفرة على التراجع التام ليتمكن الذئاب من تهديد مرمى صاحب الأرض بعدد من الفرص حتى نجح الذئاب في إحراز هدف التقدم بواسطة الهولندي رولي في الدقيقة 15 بتهديفة من على رأس منطقة الجزاء سكنت يسار خالد السناني.

وبعد الهدف تواصلت الأفضلية للذئاب خاصة ان الهدف رفع الروح المعنوية للاعبيه، ولكن صاحب الأرض رفض أن يخرج متأخرا من الشوط الأول عندما تمكن من إدراك التعادل بواسطة روشوفيل في الدقيقة 41 مستفيدا من خطأ الحارس عبد الله التميمي في إبعاد الكرة ليحولها إلى داخل الشباك بتسديدة قوية لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الظفرة الذي عاد لمقاسمة الفجيرة أرضية الملعب وسط هجمات متبادلة ليتمكن صاحب الأرض من التقدم بالهدف الثاني الذي حمل توقيع البرازيلي دينلسون بيريرا في الدقيقة 53 ليكثف الذئاب من هجومه بحثا عن التعادل وسط صمود دفاع الظفرة الذي تمكن من إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها ياسين البخيت في الدقيقة 82، كانت بمثابة هدف الحسم الذي أنتهت عليه المواجهة بفوز ظفراوي ثمين وخسارة حزينة للذئاب.

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