البطائح يقبل اعتذار مدربه الإيطالي جيوفاني

المصدر: متابعة – محمد فضل

نفى الدكتور علي سماكة المدير التنفيذي لنادي البطائح ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي بمغادرة المدرب الإيطالي جيوفاني تيدسكو لمسقط رأسه دون إخطار إدارة النادي .

ونوه سماكة في مداخلة تلفزيونية إلى أن جيوفاني زار النادي قبل يومين، مؤكداً عدم مقدرته على اكمال المهمة مقدماً اعتذاراه لمجلس الإدارة بعد إصابته قبل فترة بفيروس "كورونا" لافتاً في هذا الصدد الى أن إدارة النادي قامت بتوفير كل ما يستلزم من علاج ومتابعة طوال فترة بقائه في الحجر الصحي حتى شفائه من "كوفيد 19 "

وأشار سماكة إلى أن المدرب أكد عدم مقدرته على مواصلة العمل في تدريب الفريق الأول وأن حالته الصحية والنفسية لا تسمح له بالاستمرار لافتاً إلى أن الإدارة تعاملت معه بكل اريحية وقمنا بتسليمه بتوقيع مخالصة مالية مع المدرب وتسليمه باقي مستحقاته المالية، خصوصاً وأن المدرب لايزال خلال فترة الاختبار ولا يحق له أي مطالب قانونية وتم إنهاء العلاقة بشكل ودي بين الطرفين .

وأشاد سماكه بالتعامل الجيد لمجلس إدارة البطائح والتي قامت باغلاق هذا الملف بشكل ودي واستجابة لرغبة المدرب الإيطالي .

الجدير بالذكر أن جيوفاني تم تعيينه يوم 6 أكتوبر الجاري رسمياً لوسائل الاعلام خلفاً للمدرب السابق المصري عصام عبده .

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