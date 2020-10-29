الظفرة والفجيرة..صراع محتدم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

يواجه الظفرة تحدي ضيفه الفجيرة عند السادسة والربع، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دوري الخليج العربي في صراع محتدم على النقاط الثلاث الغالية، التي يسعى إليها كل فريق بقوة.

الظفرة بدأ الموسم بشكل جيد، وفي رصيده 4 نقاط، ما يفتح شهيته لحصد 3 نقاط إضافية، تؤمن موقفه مبكراً في المنافسة، وتجعله يخوض المواجهات المقبلة بعيداً عن الضغوط، لكنه يصطدم بالفجيرة الجريح، الذي خسر الجولتين الماضيتين أمام الشارقة وبني ياس، لذلك يدخل المباراة لتحقيق الفوز.

وأكد الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة أن مواجهة اليوم أمام الفجيرة تتطلب الكثير من الجهد والتركيز، لتحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ذاكراً أن لاعبيه تدربوا بشكل جيد للقاء، وهناك حماس كبير لنيل النقاط الثلاث، خصوصاً أن المباراة على ملعبهم، وشكا الصربي من وجود بعض الغيابات، التي وصفها بالمؤثرة، لكنه يمتلك ثقة كبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز.

بدوره، يسعى الفجيرة إلى وضع حد لهزائمه في الدوري، إذ يحتل الفريق قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، وستكون الرغبة كبيرة في المعسكر الفجراوي، من أجل الحصول على العلامة الكاملة من ملعب الظفرة، لكن المهمة لن تكون سهلة.

ويسعى اللاعبون إلى مصالحة الجماهير باقتناص النقاط الثلاث، وتحقيق فوزهم الأول في المسابقة، بعد تلقي الفجيرة هزيمتين أمام الشارقة وبني ياس.

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