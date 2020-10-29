الوصل والنصر.. «ديربي» مشتعل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يلتقي فريقا الوصل والنصر في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، في قمة واعدة، ينتظرها الشارع الكروي بكثير من الاهتمام نظراً لما تتسم به مباريات الفريقين من الإثارة والندية والتشويق.

وقبل قمة اليوم، يقف الوصل في المركز الثامن في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، برصيد 3 نقاط من فوز على حتا في الجولة الثانية، فيما يحتل النصر المركز السادس بـ 4 نقاط من التعادل مع الجزيرة في الجولة الأولى، والفوز على خورفكان في الثانية.

ويخوض فريق الوصل المباراة، بتشكيلة شبه كاملة من الركائز الأساسية، وهو ما يدعم سعي الإمبراطور ومدربه الطموح سالم ربيع إلى تحقيق النتيجة المرجوة من القمة.

26 لقاء

وأعرب الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل، عن قناعته بأن قمة فريقه مع النصر اليوم، لا تعدو عن كونها مباراة في دوري طويل من 26 لقاء، رغم أنها «ديربي»، ينتظره أبناء الشارع الرياضي، لما يحمله من عناصر الإثارة والندية والقوة بين القطبين الكبيرين، مشدداً على أن الفائز في المباراة لن يحصل على أكثر من 3 نقاط.

شكر

وقدم ربيع شكره إلى إدارة نادي الوصل على منحه الثقة بتسميته مدرباً أول للفهود، خلفاً للروماني ريجيكامب، مبدياً اعتزازه بتولي مهمة القيادة الفنية لفريق بحجم وشهرة وتاريخ الوصل.

لافتاً إلى أنه حريص على عدم وضع فريقه تحت «ضغوط وحساسية الديربي»، بالعمل على ألا تشكل المباراة هماً على اللاعبين قبل خوض مجرياتها، مبدياً احترامه التام لكل فرق الدوري، مبيناً أنه ينظر إلى جميع المباريات بمعيار أنها ضمن دوري من 26 مباراة.

وشدد ربيع على أنه يثق بقدرات جميع لاعبي الوصل باعتبارهم الأفضل في النادي طالما أنهم معه في القائمة الرسمية، مبدياً سعادته بردة فعل فريقه في مباراة حتا ضمن الجولة الثانية من البطولة رغم النقص العددي، معتبراً ذلك دليلاً على إصرار وعزيمة لاعبي الوصل.

أفضلية

من جهته يتطلع النصر إلى مواصلة أفضليته على حساب الوصل في المواسم الأخيرة، حيث لم يخسر العميد في لقاءات الفريقين في الدوري، منذ الجولة السابعة في موسم 2017-2018، عندما فاز الإمبراطور بثنائية فابيو ليما.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بالتشكيلة نفسها، التي خاض بها مباراة الجزيرة في الجولة الأولى، وبذلك سيكون حبيب الفردان إحدى الأوراق المهمة، التي سيعول عليها منذ البداية، بعد المستويات الجيدة التي قدمها في المباراة الأخيرة أمام خورفكان، إضافة إلى عودة طارق أحمد، الذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف.

مشوار

واعترف كرونوسلاف أن الفوز في لقاء الديربي على الوصل أكثر أهمية من المباريات الأخرى، وقال: «نحن على أتم الاستعداد والجاهزية، تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أن المباراة المقبلة تكون دائماً الأهم في مشوار الفريق، وبالنسبة لمباراة الوصل ندرك أنها ليست عادية، والمنافس مكشوف أمامنا، فهي ديربي، والفوز فيها أكثر أهمية من المباريات الأخرى، وهذا أمر إيجابي لأني لا أحتاج إلى تحفيز خاصّ، ولكن يجب التحكم في عواطف اللاعبين، نحترم الوصل مثلما نحترم الفرق الأخرى.

رونالدو: مباراة مختلفة

وصف البرازيلي رونالدو مينديز محترف الوصل، قمة فريقه أمام ضيفه النصر اليوم، بالمباراة المختلفة، معللاً ذلك بكونها «ديربي» معروفاً بقوته وإثارته ونديته بين الفريقين، وأشار مينديز إلى أن الوصل سيقاتل من أجل تحقيق الفوز في المباراة، التي تقام على ملعب الفهود بزعبيل خصوصاً أن النصر من الفرق الكبيرة.

توزي: جاهزون للمواجهة

أكد البرتغالي توزي لاعب النصر أن ديربي الوصل له طعم خاصّ للاعبين وللجمهور، مشيراً إلى أنه يحاول تقديم كل جهوده، والظهور بأفضل مستوياته، موضحاً أن الفوز في مباراة اليوم مهم لبقية المشوار، وأن العميد قادر على تحقيقه في ظل العناصر الجيدة التي يملكها، وأن الفريق على أتم الجاهزية للمباراة.









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