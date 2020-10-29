الجزيرة وكلباء.. لقاء ثأري

المصدر: كلباء - محمد فضل، أبوظبي- أحمد عيسى

يمتلك الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء دوافع متعددة للفوز، عندما يلتقيان عند السادسة و15 دقيقة مساء اليوم، لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

حيث يعمل صاحب الأرض، الذي خرج بتعادلين في الجولتين الماضيتين على تحقيق فوزه الأول في المنافسة، والثأر من ضيفه، الذي كان قد خسر أمامه في كأس الخليج العربي، إضافة إلى أن المباراة تقام على ملعبه، ما يزيد دافع الفوز لدى لاعبيه، كما أن الضيف ظهر بمستوى متميز مع بداية الموسم الحالي، ويخطط بقوة لفوزه الثاني على التوالي، بعد نيله نقاط مباراة عجمان.

ووصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، فريق اتحاد كلباء بالمنافس القوي قبل مواجهة الفريقين اليوم، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، موضحاً أنه فاز في مباراته السابقة بالدوري، وفاز عليهم في منافسة الكأس، وأن نتائجه الإيجابية دليل على قوته، مشيراً إلى أن تميز منافسه معروف للجميع خصوصاً في الثلاثي الهجومي.

وفي أروقة كلباء تبدو المعنويات عالية وسط صفوف النمور في أعقاب تحقيق الفريق للفوز في الجولة الماضية على عجمان بهدف ملابا، وهو الانتصار الذي رفع سقف الطموحات، بعد أن وضع الفريق (النمور) أول ثلاث نقاط في الرصيد.

وأكد المدرب أن فريقه مكتمل الصفوف، وسيعود للتشكيلة اللاعب سلطان الزعابي، الذي غاب عن مواجهة عجمان، بسبب نيله للبطاقة الحمراء أمام شباب الأهلي.

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