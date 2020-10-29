الإمارات تستضيف معسكرات 3 منتخبات آسيوية

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستضيف اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية للفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020.

وستؤدي المنتخبات الثلاثة وهي: طاجيكستان، وسوريا، ولبنان، تدريباتها في ملاعب مختلفة إلى جانب خوضها لمباريات دولية ودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل.

مبادرات

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باستضافة المنتخبات الآسيوية الثلاثة «طاجيكستان، وسوريا، ولبنان» تأتي استكمالاً للمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الصُعد ومنها الرياضية.

وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الدعم المتواصل والسخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يُحفزنا للعمل أكثر لتطوير اللعبة من كافة النواحي، والوصول بأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية إلى منصات التتويج.

بنية تحتية

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية مميزة، تجعلها مقصداً دائماً للفرق والأندية والمنتخبات الرياضية، حيث تتوفر كل الإمكانات من ملاعب المباريات والتدريب والفنادق وشبكة مواصلات متقدمة ومستشفيات وغيرها، بما يمكنها من استضافة العديد من الأحداث والبطولات الرياضية القارية والعالمية.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في التعامل مع جائحة كورونا، وباتت نموذجاً عالمياً في كيفية التصدي للجائحة من خلال الخطط والتدابير، التي أسهمت في عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، وذلك بفضل اتخاذ أعلى معايير الصحة والسلامة في كافة المؤسسات والجهات بالدولة، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

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