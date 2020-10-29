تأجيل مسابقات تحت 18 سنة الرياضية

المصدر: (دبي - وام)

أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً لكل الاتحادات والجمعيات الرياضية أمس، يلزمها بتأجيل جميع المسابقات والأنشطة والفعاليات الرياضية لمن هم دون 18 سنة إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، حتى يتم تقييم الوضع حينها وإصدار ما يلزم من توجيهات. وأفاد التعميم بأن المشاركات الخارجية سيتم النظر فيها وفقاً لطبيعتها على أن تتم موافاة الهيئة بطلب المشاركة بموعد لا يقل عن 14 يوماً.

وطالبت الهيئة الاتحادات برفع تقارير شاملة للإصابات والمخالطين والإجراءات الاحترازية المتبعة نحو ذلك إلى الهيئة العامة للرياضة، مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه على ضوء آخر المستجدات الخاصة بفيروس (كوفيد 19) المستجد، وما ورد من الجهات المعنية بالدولة إلى الهيئة حول ذلك الأمر.

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