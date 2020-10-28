رئيس اتحاد اليد يستقبل نظيره المصري

المصدر: دبي – فائز بجبوج

استقبل نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، صباح أمس، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، الذي يزور الدولة، ليقدم تهنئته الشخصية وتهنئة الاتحاد المصري لكرة اليد إلى نبيل محمد بن عاشور، بمناسبة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وذلك بحضور عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وناصر سالم الحمادي الأمين العام، وفيصل الطواش عضو مجلس الإدارة.

وقد رحب بن عاشور بنظيره المصري، مؤكداً متانة وعمق الأواصر الأخوية، التي تربط الاتحادين في البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة إلى التعاون الجاد مع الاتحاد المصري لكرة اليد، بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تجاربه الناجحة.

وأعرب المهندس هشام عن سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، الذي أتى كله من العناصر الشابة لا سيما تلك التي مارست اللعبة وخبرت مشاكلها وتحدياتها، وحض نصر مجلس الإدارة الجديد على المضي قدماً في تنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية، داعياً إلى التركيز على ما يخدم مصلحة اللعبة دون أية حسابات أخرى.

كما استعرض نصر تجربة الاتحاد المصري في تطوير اللعبة خلال الفترة الماضية، من خلال تصور شامل ينظر إلى كرة اليد على أنها منظومة متكاملة، شارحاً ما قام به الاتحاد المصري لكرة اليد من تطوير شامل للمنظومة كلها، من خلال استحداث القوانين الخاصة والاستثنائية، وتطبيق الأنماط التدريبية الحديثة، وفي ختام اللقاء تبادل رئيسا الاتحادين الهدايا التذكارية.

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