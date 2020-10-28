مدرب العين: فريقنا مكتمل وجاهز لمواجهة الشارقة

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، جهوزية فريقه لمواجهة ضيفه الشارقة يوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وشد على أهمية وضرورة رفع وتيرة أداء الفريق والتنظيم، بعد أسبوع من المباراة السابقة أمام شباب الأهلي، وقال إن تركيزهم في التدريبات الأخيرة، كان منصباً على تصويب بعض الأخطاء، وما يدعو للتفاؤل والسعادة، أن جميع اللاعبين موجودون، وعلى أتمّ استعداد للمواجهة المرتقبة.

وعن الغيابات المتوقعة، قال: معظم اللاعبين في جاهزية عالية، أما البعض لم يصلوا إلى درجة الجهوزية المطلوبة من الناحية البدنية، التي تمكنه من لعب المباراة كاملة، ومع مرور الوقت، سنصل للمستوى المطلوب، اللاعبون دائماً يفضلون المواجهات القوية، لذلك، نحن مستعدون، والجميع هنا يتمتعون بتركيز عالٍ، لتحقيق أهداف الفريق، والتي تتمثل في تقديم المستوى المطلوب، وحصد النقاط الثلاث، مع إظهار الاحترام للفريق المنافس، والأخذ بالاعتبار، أننا سنواجه فريقاً قوياً حقق العلامة الكاملة، بست نقاط في المباراتين السابقتين.

وأضاف: مستعدون ذهنياً للمباراة، وسنعمل على اختيار أفضل اللاعبين، لتقديم أداء يليق باسم العين، وأعتقد أن المباراة القادمة ضد الشارقة، ستكون مشابهة للمباراة التي لعبناها ضد شباب الأهلي، حيث سنعمل على أن تكون مباراة متوازنة بين فريقين قويين، والفريق الذي يتمتع بتركيز عالٍ خلال التسعين دقيقة، سيحقق هدفه، ويحصد نقاط المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز