أيمن الرمادي: جاهزون لحتا ودييغو لن يشارك

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي جاهزية فريقه للمواجهة الثالثة في دوري الخليج العربي أمام ضيفه حتا مساء الجمعة باستاد راشد بن سعيد، وقال الرمادي إن البرتغالي دييغو كارلوس سوف يغيب عن المباراة ويمتد غيابه اسبوعين بسبب الإصابة ولكن لن يؤثر ذلك على جاهزية الفريق، مشيراً إلى ثقته الكاملة في اللاعبين لتصحيح الوضع وفتح رصيد النقاط.

وأشار الرمادي إلى أهمية وخصوصية المباراة من واقع بحث الطرفين عن تحقيق أول النقاط، وقال إن فريقه يبحث عن النقاط وعن استعادة مستواه الحقيقي في نفس الوقت، مؤكداً تركيز الجهاز الفني طوال أسبوع كامل على معالجة السلبيات ومن بينها مشكلة التهديف، وقال الرمادي إن الضغوط ليست فقط على فريقه في كونه خسر مباراتين، فهناك 4 فرق لم تحصل على أي نقاط والضغوط على جميع فرق الدوري.

وقال الرمادي إن المهاجم الغامبي الجامبي أبوبكر تراولي لم يصل إلى "فورمة" عالية نظرا لأن المباراة الماضية كانت الأولى له بعد تأخير انضمامه إلى الفريق في فترة الإعداد.

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