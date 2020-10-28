الشارقة وكوريزيرو البرازيلي يبحثان سبل تعزيز التعاون

المصدر: وام

بحث عبدالله العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم سيرجيو سانتوس رودريغز رئيس نادي كوريزيرو البرازيلي الذي يزور الدولة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المتعلقة بكرة القدم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمقر نادي الشارقة بحضور أعضاء شركة كرة القدم بدر الحمادي وعمران الجسمي وجاسم الدوخي وحسن أحمد والمدير التنفيذي للشركة وحيد عرفات.

وأشاد الضيف البرازيلي خلال تجوله في مرافق نادي الشارقة بالبنية التحتية التي يحظى بها النادي، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة، متمنيا النجاح في خلق شراكة وتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بكرة القدم.

وأبدى رئيس نادي كوريزيرو استعداده للتعاون مع ناد كبير في الإمارات مثل نادي الشارقة، وقال " نعرف أن الكرة البرازيلية تجد تقديرا كبيرا هنا في النادي ونحن قادرون على عمل الكثير مع بعضنا البعض".

ووجه سيرجيو سانتوس رودريغز دعوة لرئيس شركة كرة القدم لزيارة البرازيل والوقوف على تجربة النادي

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