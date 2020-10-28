رازوفيتش: مطالبون بتقديم أكثر من 100% أمام شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه ينظر بإيجابية إلى كل مباراة يخوضها الفريق، رغم أن الجدول وضع الوحدة في مواجهة فريقين من العيار الثقيل، الشارقة ثم شباب الأهلي على التوالي.

وقال قبل القمة المرتقبة بين الوحدة وشباب الأهلي، بعد غد الجمعة، بإستاد آل نهيان:" بالتأكيد سنخوض مواجهة صعبة أمام فريق قوي، ولذلك فالمباراة تتطلب بذل الكثير من الجهد، وتقديم أداء أكثر من 100%، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما يفرض علينا بذل أقصى ما لدينا".

وأضاف:" نعرف شباب الأهلي، ونواجه بعض الصعوبات فيما يتعلق بمشاركة بعض العناصر الأساسية، ولكني أؤمن بكل اللاعبين، خاصة الشباب".

وكشف عن أن موقف الثلاثي خميس إسماعيل وخليل إبراهيم وأحمد راشد من المشاركة لم يتحدد بعد، وأمامه 48 ساعة لتحديد إمكانية مشاركتهم في المباراة من عدمه.

وقال:" مواجهة فرق قوية في جولتين متتاليتين في بداية الدوري أمر قاس، ولذلك يجب أن نقاتل في تلك المباريات، ولكني كما قلت أنظر للأمور بإيجابية".

وعن توقعاته لسيناريو المباراة أوضح:" اللقاء ليس سهلاً، ولا زلنا في بداية الدوري، وكل فريق يتطلع للحصول على أفضل مركز، وأيا كانت النتيجة، يتوجب علينا اللعب بنفس التركيز في كل المباريات".

وشدد على أن عدم ظهور الوحدة بحالة بدنية عالية في المباراتين الماضيتين يعود إلى أن العامل البدني يحتاج لمزيد من الوقت والمباريات القوية لرفع لياقة اللاعبين.

من ناحيته كشف السلوفيني تيم ماتافز مهاجم فريق الوحدة عن أن هدفه الأساسي هو تحقيق البطولات والألقاب مع الوحدة بغض النظر عن سعيه للحصول على لقب هداف الدوري من عدمه.

وقال:" أولويتي مساعدة الفريق على حصد الألقاب، أما الحصول على لقب الهداف فهو هدف جانبي بالنسبة لي، الأهم المنافسة على البطولات، وإن تمكنت من حصد لقب الهداف سيكون أمراً جيداً للغاية"، مشيراً إلى أن الوحدة قادر على المنافسة على اللقب.

وأبدى ماتافز ثقته في قدراته كلاعب رداً على الانتقادات التي تعرض لها بسبب غيابه عن التهديف في المباريات الودية قبل أن ينجح في تسجيل 3 أهداف في الجولتين الأولى والثانية في الدوري.

وقال:" أعرف نفسي جيداً وأثق بقدراتي، لا استمع أو أهتم كثيراً لما يقال، وأركز على أدائي في الملعب، عندما أجتهد وأعمل بشكل جيد أستطيع تسجيل الأهداف".

وأضاف:" سنلعب أمام شباب الأهلي على ملعبنا، وسنفعل كل شيء لحصد الثلاث نقاط".

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