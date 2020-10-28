زاراغوسا: شباب الأهلي ذاهب إلى أبوظبي للعودة بالفوز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه أمامه مواجهة قوية وصعبة أمام مستضيفه الوحدة بعد غدً الجمعة، ضمن الجولة الثالثة، وأشار إلى أنها ستكون المواجهة الثانية على التوالي مع أحد المنافسين الأقوياء على درع دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعد التعادل 1-1 مع العين في الجولة الماضية.

وقال زاراغوسا: "نحن نحب مثل تلك المباريات القوية، ونتطلع والجماهير إلى مثل تلك المباريات التي يزيد من صعوبتها كونها خارج أرضنا، ولكننا جاهزون للذهاب إلى أبوظبي، والعودة بالنقاط الثلاثة".

وعن رؤيته لإيجابيات أو سلبيات خوض مباراتين متتاليتين أمام منافسين أقوياء على الدرع، قال: "الأمر ليس سلبيا أو إيجابياً، وفي النهاية هي مباريات يجب أن نلعبها بنفس الطموح، وعلينا دائماً السعي إلى الفوز".

وحول رأيه لأداء ايغور خسيوس وكارلوس إدواردو، قال: "ايغور يبلغ 19 سنة، ووصل متأخراً إلى الفريق، وشارك في عدد محدود من التدريبات والمباريات، وأرى أنه مستقبل لخط هجوم شباب الأهلي، وننتظر منه الأفضل مستقبلاً".

وواصل قائلاً: "أما أدواردو، فيشارك مع نادي وفي مسابقة وبعقد جديد، وهو من المميزين من وجهة نظري، وكان أكثر اللاعبين ركضاً أمام اتحاد كلباء في الجولة الأولى للدوري، وثاني اللاعبين ركضاً أمام العين، رغم تعرضه للإصابة في الأنف بعد 7 دقائق من المباراة، وننتظر منه الأفضل بعد الوصول إلى درجة الانسجام الكامل".

ورفض مدرب شباب الأهلي، الكشف عن غيابات فريقه أمام الوحدة، وقال: "يعود إلى صفوفنا بعض اللاعبين الذين غابوا عن مواجهات سابقة بسبب الإصابة، وأمامنا المزيد من الوقت للتعرف على قائمة المشاركين والغيابات بشكل أكثر دقة".

وأختتم زاراغوسا، متحدثاً عن إصابة أحمد خليل، قائلاً: "خليل ما يزال يخضع للعلاج، بعدما تعرض للإصابة قبل لقاء اتحاد كلباء، وقبلها تعرض للإصابة في مشاركتنا بدوري أبطال آسيا، ونتمنى شفاءه سريعاً لتدعيم القوة الهجومية لشباب الأهلي".

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