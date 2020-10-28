راشد بن حميد يثمن دعم القيادة الرشيدة للرياضة

المصدر: وام

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باستضافة المنتخبات الآسيوية الثلاثة "طاجيكستان، و سوريا، و لبنان" تأتي استكمالاً للمبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة ومنها الرياضية.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريح له اليوم الدعم المتواصل والسخي الذي تقدمه القيادة الحكيمة لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يُحفزنا للعمل أكثر لتطوير اللعبة من كافة النواحي والوصول بأنديتنا ومنتخباتنا الوطنية إلى منصات التتويج.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية مميزة، تجعلها مقصداً دائماً للفرق والأندية والمنتخبات الرياضية، حيث تتوفر كل الإمكانيات من ملاعب المباريات والتدريب والفنادق وشبكة مواصلات متقدمة ومستشفيات وغيرها، بما يمكنها من استضافة العديد من الأحداث والبطولات الرياضية القارية والعالمية.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت في التعامل مع جائحة كورونا، وباتت نموذجاً عالمياً في كيفية التصدي للجائحة من خلال الخطط والتدابير التي ساهمت في عودة الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، وذلك بفضل اتخاذ أعلى معايير الصحة والسلامة في كافة المؤسسات والجهات بالدولة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

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