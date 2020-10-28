إيسايلا يكشف سر تألق واندماج الأجانب سريعاً مع بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتبر الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس مواجهة خورفكان، بعد غد، الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، بمثابة "تحد جديد" أمام السماوي، مؤكداً أن الفريق يسعى لاستمرار النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وأشار إلى أن الفريق استفاد من أخطاء الشوط الأول في مباراة الفجيرة، الجولة الماضية، مشدداً على صعوبة المباراة خصوصاً وأن خورفكان فريق منظم ويتقن الهجمات المرتدة وعدم منح المنافسين المساحات الكافية.

وكشف إيسايلا عن أنه ينتظر تحديد موقف عدد من اللاعبين الذين عانوا من الإصابة مثل فواز عوانة وصامويل والظهير الأيسر جواو فيكتور، إضافة إلى عدم جاهزية محمد حمدان العائد من توقف لمدة أسبوعين بعد تعافيه من كورونا، وسلطان الشامسي العائد من إصابة بعد مشاركته لدقائق قليلة في المباراة الأخيرة.

وأرجع سر تألق اللاعبين الأجانب واندماجهم سريعاً مع الفريق إلى العمل بجدية خلال التدريبات في ظل الاحترام الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني.

وختم بأن تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري بعد مرور جولتين لا يعني شيئاً لأن الموسم لا يزال في بدايته ومشوار البطولة طويل.

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