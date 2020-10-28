العنبري: غياب الجمهور إيجابي للشارقة أمام العين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، على قوة مباراة فريقه مع مضيفه العين يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن غياب الجمهور عن هذه المباراة الكبيرة، عامل ايجابي بطبيعة الحال للفريق الضيف (الشارقة)، متمنياً الاستفادة من ذلك وتقديم مستوى جيد وتحقيق النتيجة المرجوة.

وأكد العنبري جاهزية جميع اللاعبين للمباراة بما فيهم خالد باوزير، وقال: إن التركيز سيكون كبيراً على الملاحظات التي خرج بها في اول جولتين خاصة وأن فريقه كان متأخر في المباراتين وقلب النتيجة لصالحه، مبيناً ان مواجهة العين تحتاج لتركيز أكبر باعتبار أن الفريقين ينافسان بقوة في سباق اللقب منذ الجولة الأولى.

وقال: أن العين قدم مباراة جيدة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي.ِ

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز