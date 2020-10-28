زاناردي: خورفكان غير محظوظ لملاقاته 5 أندية مرشحة للقب

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن مباراة بني ياس يوم الجمعة المقبل، في ختام مباريات الجولة الثالثة، لا تقل أهمية عن بقية المواجهات، لافتاً إلى أن قرعة الدوري لم تكن رحيمة بهم، ولم تساعد فريقه، بعد أن أوقعته في أول 5 مباريات مع فرق مرشحة للفوز باللقب، بدءاً من العين، مروراً بالنصر، ثم بني ياس، ومن بعده الوحدة ثم شباب الأهلي.

وأشار إلى أن مباراة الجمعة، تجمعنا بالسماوي، متصدر ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط، إلى جانب تسجيلهم لعدد وافر من الأهداف، وتابع: «أعتقد أن المباراة أمام السماوي، الذي يمر بمرحلة جيدة حالياً، لن تكون سهلة على كلا الفريقين».

وذكر المدرب أن خورفكان محتاج لفوز، ومن بعده ستكون الانطلاقة الحقيقة للنسور، مشيراً إلى أنه راضٍ حتى الآن عن أداء اللاعبين، على الرغم من ظروف الغيابات التي تعتري التشكيلة في كل مباراة، معرباً عن أمله في تطبيق اللاعبين لخطته، وتوخي الحذر أمام الفريق الذي يمتلك أفضل لاعبين في الدوري، إلى جانب هداف المسابقة، جواو كوندي.

وعرج زاناردي على هزيمة خورفكان أمام النصر في الجولة الماضية، وقال أن الفريق لم يكن يستحق الخسارة، بعد أن أضعنا عدداً وافراً من الأهداف، ولعبنا بشكل منظم، لكن الكرة رفضت أن تدخل الشباك، وبالتأكيد سنحاول الاستفادة من أخطائنا خلال مباراة بني ياس، ونرغب في العودة من المباراة بالعلامة الكاملة، في ظل الجاهزية القصوى للاعبين، وذلك خلال التدريبات الماضية، التي أعقبت مباراة العميد.

من ناحيته، أكد البرازيلي ريكاردو مينديز محترف خورفكان، أنهم كلاعبين، سيعطون كل ما عندهم خلال المباراة، وسنحاول الظهور بشكل أفضل، وقرن الأداء الجيد بتحقيق نتيجة الفوز، ولفت ريكاردو إلى أن المباراة تحسمها تفاصيل صغيرة، وسنلعب من أجل الحصول على النقاط الثلاث من عرين المتصدر، بني ياس، الذي يمتلك أفضل هجوم في المسابقة، وقدم حتى الآن نفسه بشكل مغاير للمواسم الماضية.

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