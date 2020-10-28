كونتيس: الظروف المتشابهة مصدر ضغط على حتا وعجمان

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس، مدرب فريق حتا، أنه تنتظرهم مواجهة صعبة أمام عجمان في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، وقال إن الفريقين يمران بظروف مشابهة بعد الانطلاقة غير الجيدة هذا الموسم، مما سيشكل ضغطاً على الطرفين، مؤكداً أنه يعلم تماماً نقاط القوة والضعف لدى المنافس ولن يتعامل الجهاز الفني أو اللاعبين مع المباراة بأنها نهائي بطولة، بل تحتاج المواجهة إلى الحضور الذهني لضمان الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تقام الجمعة على استاد راشد بن سعيد في عجمان، أن حتا يفتقد التركيز في المباريات السابقة، ولكن سيكون المشهد مختلفاً في المواجهة المقبلة، حيث سيثبت «الإعصار» أنه تغير إلى الأفضل من خلال التعامل بشراسة مع المباراة منذ انطلاق صافرة البداية، متمنياً العودة بالنقاط من قلعة البرتقالي.

وأشار كونتيس إلى أنه حريص على معالجة الأخطاء السابقة مع اللاعبين، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، إضافة إلى العمل على تطوير أسلوب اللعب بالاستمرار، موضحاً أن المشكلة ليست في الجوانب التكتيكية حالياً وإنما التركيز.

وأضاف: في حال استثناء مباراة الجولة الأولى بعد سداسية الوحدة، سنعلم أن الفريق خسر مباراة بني ياس في الكأس أو الوصل في الدوري بسبب أخطاء فردية بسيطة أو فقدان التركيز، ولاحظت مدى ترقب اللاعبين لمواجهة عجمان التي تتطلب الاستعداد الذهني بنسبة 200 %.

وقال كونتيس إن الموقف لم يتحدد بصورة نهائية بخصوص عودة بعض اللاعبين الغائبين لعدم جاهزيتهم، أبرزهم المجري فلاديمير كومان والمهاجم الزامبي موابي موسوندا، فيما انضم البرازيلي ويليان فارياس لتدريبات الفريق، لافتاً إلى أن حتا عانى من غياب المحترفين الأجانب في المباريات السابقة، ولكن لن يكون هذا عذراً أو تبريراً للنتائج السلبية السابقة، كما أن ثقته كبيرة بالـ 20 لاعباً المتواجدين في القائمة قبل المباراة.

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