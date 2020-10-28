اتحاد الكرة الإماراتي يستضيف معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية في نوفمبر

المصدر: وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يستضيف اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية للفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020 .

وستؤدي المنتخبات الثلاثة وهي : طاجيكستان، و سوريا، و لبنان، تدريباتها في ملاعب مختلفة إلى جانب خوضها لمباريات دولية ودية استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل.

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